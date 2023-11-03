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В'юнник: Щасливий перемогти в дербі

Нападник Шахтаря прокоментував перемогу над Динамо
Сьогодні 19:54 181 0
В'юнник: Щасливий перемогти в дербі
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Богдан В'юнник

Джерело - Tribuna.com.

Шахтар провів хорошу гру проти Динамо у 13-у турі української Прем'єр-ліги (0:1).

Про це заявив форвард "гірників" Богдан В'юнник.

"Дуже радий перемогти. Це історичне дербі, то дуже щасливий перемогти. Нарешті ми показали, що найкращі. Потрібно так само продовжувати. Сьогодні була гарна гра, тому що хлопці виконали те, що ми робили на тренуваннях", - сказав В’юнник.

Нагадаємо, Луческу оголосив про відхід з Динамо.

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