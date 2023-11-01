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Інтер та Ювентус включилися у боротьбу за лідера Наполі

Пйотр Зелінський може змінити клуб
Сьогодні 12:25 147 0
Інтер та Ювентус включилися у боротьбу за лідера Наполі
#Інтер, #Наполі, #Ювентус, #Пйотр Зелінський

Джерело - Чемпіон.

Нещодавні переговори між Наполі та Пйотром Зелінським щодо нового контракту не увінчалися успіхом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У зв'язку з цим зростає ймовірність того, що наступного літа 29-річний поляк покине клуб на правах вільного агента.

З оточенням футболіста вже поспілкувалися представники Інтера та Ювентуса.

Зелінський знає, що Сімоне Індзагі дуже цінить його, і що "нерадзуррі" здатні запропонувати йому таку ж зарплату, яку він зараз отримує у Наполі.

З іншого боку є спортивний директор "бьянконері" Крістіано Джунтолі, який має хороші відносини з агентами гравця.

У цьому сезоні Пйотр забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі у 13 матчах.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Ліверпуль зацікавлені у трансфері Осімхена.

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