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Гроссо наклали 15 швів після нападу вболівальників на автобус Ліона

Зараз тренер почуває себе добре
Вчора 20:38 309 0
Гроссо наклали 15 швів після нападу вболівальників на автобус Ліона
#Гроссо, #Ліон

Джерело - Sky Sports.

Матч 10-го туру Ліги 1 Марсель - Ліон було перенесено через напад вболівальників на автобус гостей.

Про це повідомляє Sky Sports.

Головний тренер Ліона Фабіо Гроссо отримав травми голови. У нього влучили повною склянкою пива.

Поранення прийшлося в декількох сантиметрах від ока тренера. Він отримав ще кілька поранень внаслідок уламків від скла. 

Медикам довелося накласти 15 швів Гроссо. Зараз тренер почуває себе добре, його життю нічого не загрожує.

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