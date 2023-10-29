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Фанати Марселя каменем розбили голову головному тренеру Ліона

Вчора 21:18 640 0
Фанати Марселя каменем розбили голову головному тренеру Ліона
#Ліон, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Автобус Ліона атакували вболівальники на шляху на матч з Марселем у Лізі 1.

Про це повідомляє Free Ligue 1.

Фанати кидали каміння - пробили скло автобуса та влучили у голову головного тренера команди Фабіо Гроссо. У нього миттєво розпочалася кровотеча, на стадіон Марселя він прибув із перев’язаною головою.

Зазначається, що ступінь серйозності пошкоджень поки невідома. У асистента тренера також влучили, він отримав поранення через розбите скло, як і декілька гравців.

Наразі початок матчу залишається під питанням.

Ліон після 9 зіграних матчів йде останнім у Лізі 1 – 3 очки та нуль перемог.

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