Фанати Марселя каменем розбили голову головному тренеру Ліона

Джерело - Чемпіон.
Автобус Ліона атакували вболівальники на шляху на матч з Марселем у Лізі 1.
Про це повідомляє Free Ligue 1.
Фанати кидали каміння - пробили скло автобуса та влучили у голову головного тренера команди Фабіо Гроссо. У нього миттєво розпочалася кровотеча, на стадіон Марселя він прибув із перев’язаною головою.
Зазначається, що ступінь серйозності пошкоджень поки невідома. У асистента тренера також влучили, він отримав поранення через розбите скло, як і декілька гравців.
Наразі початок матчу залишається під питанням.
Ліон після 9 зіграних матчів йде останнім у Лізі 1 – 3 очки та нуль перемог.
🚨 Avant-match OM - OL : le bus de l’@OL a été caillassé, Fabio Grosso blessé est en train de se faire soigner.— Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 29, 2023
Plus d’infos à venir sur notre live…#OMOL #OM #OL pic.twitter.com/b05pIeu0Gw