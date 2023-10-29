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Матч Марсель - Ліон скасовано після нападу на автобус гостей

Вчора 22:40 360 0
Матч Марсель - Ліон скасовано після нападу на автобус гостей
#Ліон, #Марсель

Джерело - Tribuna.com.

Матч 10-го туру французької Ліги 1 Марсель - Ліон скасовано.

Про це повідомляє La Provence.

Це трапилося після того, як на автобус Ліона напали вболівальники. Внаслідок цього головному тренеру Фабіо Гроссо розбили голову, також пошкодження отримали інші представники персоналу та команди.

"Ми врахували думку різних зацікавлених сторін та оцінили травми різних співробітників Ліона. Також ми прислухалися до думки клубу, який не хоче, щоб матч відбувся. Ми також дотримувалися протоколу, встановленого LFP, який говорить, що коли гравець отримує травму, фізичну чи моральну, матч не повинен відбутися. Було прийнято рішення не розпочинати гру", - йдеться у заяві Ліги 1.

Ліон після 9 зіграних матчів йде останнім у Лізі 1 – 3 очки та нуль перемог.

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