Почеттіно: Челсі зіграв дуже добре з Арсеналом

Челсі був кращим за Арсенал у 9-у турі АПЛ до 77-ї хвилини.

Про це заявив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Нам потрібно взяти позитив з перших 77 хвилин матчу. Якщо ні - потрібно запитати кожного іншого тренера, як вони пропускають два голи. Це футбол. Ми зіткнулися з командою, яка в минулому сезоні була близька до перемоги в АПЛ, потім вони вклали гроші, щоб зміцнити свій склад.

Ми перебуваємо на початку нашого проєкту, тому потрібно приймати позитивні моменти, бо вважаю, ми зіграли дуже добре. До 77-ї хвилини ми були кращими та не пропускали занадто багато моментів. Віддаю належне команді.

Одне з критичних зауважень в тому, що при 2:0 на 77-й хвилині ми повинні приймати кращі рішення на полі. Не пропускати такі м’ячі. Бо це додало впевненості Арсеналу, вони могли сказати собі: "Давайте, ще все можливо", - сказав Почеттіно.

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