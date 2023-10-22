Головне
Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ
Вчора 23:59 1554 1
Динамо зіграє зі СК Дніпро-1, Ворскла - з Поліссям: розклад матчів УПЛ на 22 жовтня
Сьогодні 08:08 593
Мудрик - найкращий гравець Челсі в матчі з Арсеналом, Зінченко - найгірший у своїй команді
Вчора 22:15 1083
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Арсенала в матчі АПЛ
Вчора 21:34 5410
Колос у меншості втримав перемогу над Олександрією в 11 турі УПЛ
Вчора 20:59 367
Шахтар розгромив ЛНЗ Черкаси в 11 турі УПЛ
Вчора 18:53 753
Помер легендарний сер Боббі Чарльтон
Вчора 18:21 630 1
Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:35 1531 2
Чорноморець розібрався з Минаєм у 11 турі УПЛ
Вчора 16:54 440
Карпати обіграли Ниву, Агробізнес розгромив Хуст: результати 13 туру Першої ліги
Вчора 15:41 878
Прямі трансляції

Челсі - Арсенал 2:2: огляд матчу

Мудрик відзначився забитим голом
Сьогодні 10:25 193 0
Челсі - Арсенал 2:2: огляд матчу
#Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі зіграв внічию з Арсеналом.

Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 21 жовтня

Челсі - Арсенал 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер (пен), 2:0 - 48 Мудрик, 2:1 - 77 Райс, 2:2 - 84 Троссард

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, забив гол, а також заробив пенальті і був замінений на 66-й хвилині зустрічі. Олександр Зінченко розпочав матч з перших хвилин і був замінений по перерві, заробивши жовту картку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 31751
Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ 1554 1
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Арсенала в матчі АПЛ Мудрик забив фантастичний гол у ворота Арсенала в матчі АПЛ 5410
Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар" Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар" 1616
Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024 Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024 1531 2
Зінченко жорстко сфолив проти Мудрика в матчі Челсі - Арсенал Зінченко жорстко сфолив проти Мудрика в матчі Челсі - Арсенал 1337
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18591 3
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43354
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 90391 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16602
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13050
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49744