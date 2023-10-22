Мудрик відзначився забитим голом

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі зіграв внічию з Арсеналом.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 21 жовтня

Челсі - Арсенал 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер (пен), 2:0 - 48 Мудрик, 2:1 - 77 Райс, 2:2 - 84 Троссард

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, забив гол, а також заробив пенальті і був замінений на 66-й хвилині зустрічі. Олександр Зінченко розпочав матч з перших хвилин і був замінений по перерві, заробивши жовту картку.

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