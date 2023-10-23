Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє з іспанською Барселоною в другому турі групи H Ліги чемпіонів-2023/24.
Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Поєдинок відбудеться у середу, 25 жовтня, на Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша. Початок - о 19:45 за київським часом.
Дивіться онлайн пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.
Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
В іншому матчі групи H Антверпен прийматиме Порту.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|Порту
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Шахтар
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|4
|Антверпен
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн