Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з іспанською Барселоною в другому турі групи H Ліги чемпіонів-2023/24.

Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у середу, 25 жовтня, на Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша. Початок - о 19:45 за київським часом.

Дивіться онлайн пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

В іншому матчі групи H Антверпен прийматиме Порту.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 2 2 0 0 6-0 6 2 Порту 2 1 0 1 3-2 3 3 Шахтар 2 1 0 1 4-5 3 4 Антверпен 2 0 0 2 2-8 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн