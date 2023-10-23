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Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

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Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з іспанською Барселоною в другому турі групи H Ліги чемпіонів-2023/24.

Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у середу, 25 жовтня, на Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша. Початок - о 19:45 за київським часом.

Дивіться онлайн пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

В іншому матчі групи H Антверпен прийматиме Порту.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 2 2 0 0 6-0 6
2  Порту 2 1 0 1 3-2 3
3  Шахтар 2 1 0 1 4-5 3
4  Антверпен 2 0 0 2 2-8 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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