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Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У турі групи H Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар зіграє в гостях проти іспанської Барселони.

Матч відбудеться в середу, 25 жовтня, на Олімпійському стадіоні Люїса Кумпаньша. Початок о 19:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 19:30.

Пряма трансляція онлайн на медіасервісі MEGOGO.

Факти про матч

  • Команди зустрічалися 9 разів. Шахтар здобув 2 перемоги, 1 гра завершилася нічиєю та 6 разів святкували перемоги футболісти Барселони. Різниця м'ячів - 18:8 на користь іспанців;
  • У Лізі чемпіонів Барселона та Шахтар зустрічалися 6 разів: 4 перемоги здобули іспанці, 2 - український клуб;
  • Перемога в Антверпені стала лише другим успіхом Шахтаря в останніх дев'яти єврокубкових виїзних матчах - серія, яка включає шість поразок;
  • Найуспішніша кампанія Шахтаря в Лізі чемпіонів припала на сезон 2010/11, коли він дійшов до чвертьфіналу, де програв 6:1 за сумою двох матчів майбутньому чемпіону - Барселоні;
  • Барселона виграла останні 9 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
  • Одну з двох перемог над Барселоною Шахтар здобув на полі суперника (2:3) в груповому етапі ЛЧ-2008/09;
  • Після єдиної гостьової перемоги Шахтаря, підопічні Луческу продовжили боротьбу в Кубку УЄФА, який виграли. У тому ж сезоні Барселона тріумфувала в Лізі чемпіонів;
  • Команди зустрічалися в матчі за Суперкубок-2009. Барселона вирвала перемогу (1:0) в додатковий час.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 2 2 0 0 6-0 6
2  Порту 2 1 0 1 3-2 3
3  Шахтар 2 1 0 1 4-5 3
4  Антверпен 2 0 0 2 2-8 0
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