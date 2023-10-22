Барселона - Шахтар: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
У турі групи H Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар зіграє в гостях проти іспанської Барселони.
Матч відбудеться в середу, 25 жовтня, на Олімпійському стадіоні Люїса Кумпаньша. Початок о 19:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу, починаючи з 19:30.
Пряма трансляція онлайн на медіасервісі MEGOGO.
Факти про матч
- Команди зустрічалися 9 разів. Шахтар здобув 2 перемоги, 1 гра завершилася нічиєю та 6 разів святкували перемоги футболісти Барселони. Різниця м'ячів - 18:8 на користь іспанців;
- У Лізі чемпіонів Барселона та Шахтар зустрічалися 6 разів: 4 перемоги здобули іспанці, 2 - український клуб;
- Перемога в Антверпені стала лише другим успіхом Шахтаря в останніх дев'яти єврокубкових виїзних матчах - серія, яка включає шість поразок;
- Найуспішніша кампанія Шахтаря в Лізі чемпіонів припала на сезон 2010/11, коли він дійшов до чвертьфіналу, де програв 6:1 за сумою двох матчів майбутньому чемпіону - Барселоні;
- Барселона виграла останні 9 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
- Одну з двох перемог над Барселоною Шахтар здобув на полі суперника (2:3) в груповому етапі ЛЧ-2008/09;
- Після єдиної гостьової перемоги Шахтаря, підопічні Луческу продовжили боротьбу в Кубку УЄФА, який виграли. У тому ж сезоні Барселона тріумфувала в Лізі чемпіонів;
- Команди зустрічалися в матчі за Суперкубок-2009. Барселона вирвала перемогу (1:0) в додатковий час.
Турнірна таблиця групи H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|Порту
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Шахтар
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|4
|Антверпен
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0