Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24 Груповий етап, група H 25 жовтня, 2023 рік. 19:45 Шахтар (Донецьк, Україна) - Барселона (Іспанія) Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) Головний арбітр - Трансляція - MEGOGO

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар у гостях зіграє проти лідера групи H - Барселони.

Барселона

Каталонці впевнено розпочали груповий етап поточної ЛЧ, здобувши дві перемоги на старті турніру - 1 турі розтрощили дебютанта - Антверпен (5:0), а у 2-му мінімально здолали Порту (0:1).

У національному чемпіонаті підопічні Хаві є єдиною командою яка йде без поразок - 24 очки після 10 турів і 3 сходинка в таблиці. Напередодні гри в ЛЧ каталонці мінімально перемогли Атлетік (1:0).

Через травми не допоможуть команді захисник Кунде, півзахисники де Йонг і Рафінья. Під питанням участь у грі Роберто, Левандовський і Педрі, які через пошкодження пропустили останню гру.

Шахтар

Шахтар після болючої поразки в 1 турі від Порту створив фантастичний камбек у виїзній грі з Антверпеном (2:3) у межах туру 2.

Головною новиною зі стану "гірників" напередодні матчу з Барселоною стала зміна головного тренера. На зміну Патріку ван Леувену прийшов Дарійо Срна, який встиг переможно дебютувати у грі чемпіонату України проти ЛНЗ (3:0).

Єдина серйозна втрата в "гірників" - Лассіна Траоре, який пропускає груповий турнір через травму (розрив сухожилля). Усі інші готові зіграти, у тому числі й Валерій Бондарь, який пропустив 13 матчів і повернувся у гру в останній грі.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 2 2 0 0 6-0 6 2 Порту 2 1 0 1 3-2 3 3 Шахтар 2 1 0 1 4-5 3 4 Антверпен 2 0 0 2 2-8 0

Історія зустрічей

Команди зустрічалися 9 разів. Шахтар здобув 2 перемоги, 1 гра завершилася нічиєю та 6 разів святкували перемоги футболісти Барселони. Різниця м'ячів - 18:8 на користь іспанців.

Пряма мова

Хаві (головний тренер Барселони): ...

Дарійо Срна (головний тренер Шахтаря): ...

Орієнтовні склади

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде, Гаві, Ямал, Гюндоган, Лопес, Торрес, Фелікс.

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Ракицький, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.

Цифри й факти

Це вже 28-а кампанія Барселони на груповому етапі Ліги чемпіонів - рекорд, який вони розділяють з Реалом. Вони беруть участь у Лізі чемпіонів щосезону, починаючи з сезону 2003/04;

За останні два сезони Барселона виграла лише по одній домашній єврокубковій грі в кожному;

Українська команда сьомий раз поспіль бере участь у груповому етапі Ліги чемпіонів і 18-й - загалом. Вони брали участь у всіх, крім одного, з останніх 14 сезонів;

Перемога в Антверпені стала лише другим успіхом Шахтаря в останніх дев'яти єврокубкових виїзних матчах - серія, яка включає шість поразок;

Найуспішніша кампанія Шахтаря в Лізі чемпіонів припала на сезон 2010/11, коли він дійшов до чвертьфіналу, де програв 6:1 за сумою двох матчів майбутньому чемпіону - Барселоні;

Барселона провела 23 (11 на власному полі) матчі проти українських команд: 16 перемог, 2 нічиї та 5 поразок. Удома: 8 перемог, 1 нічия, 2 поразки;

Шахтар 31 раз (15 в гостях) грав проти клубів з Іспанії: 7 перемог, 7 нічиїх і 17 поразок. На виїзді: 4 перемоги, 2 нічиї та 9 поразок;

Каталонський клуб зазнав найважчої домашньої європейської поразки від українських гостей - 4:0 від Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів 1997/98, коли Андрій Шевченко зробив хет-трик у першому таймі;

Барселона виграла останні 9 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;

Одну з двох перемог над Барселоною Шахтар здобув на полі суперника (2:3) в груповому етапі ЛЧ-2008/09;

Після єдиної гостьової перемоги Шахтаря, підопічні Луческу продовжили боротьбу в Кубку УЄФА, який виграли. У тому ж сезоні Барселона тріумфувала в Лізі чемпіонів;

Команди зустрічалися в матчі за Суперкубок-2009. Барселона вирвала перемогу (1:0) в додатковий час;

Головні тренери Шахтаря та Барселони Дарійо Срна та Хаві 4 рази протистояли один одному як гравці команд, які зараз очолюють.

Прогноз букмекерів

Перемога Барселони - 1,17;

Нічия - 9,2

Перемога Шахтаря - 15,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Барселони - 4:0.