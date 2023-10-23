Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24
|Груповий етап, група H
|25 жовтня, 2023 рік. 19:45
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Шахтар (Донецьк, Україна) - Барселона (Іспанія)
|Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія)
|Головний арбітр -
|Трансляція - MEGOGO
У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 донецький Шахтар у гостях зіграє проти лідера групи H - Барселони.
Барселона
Каталонці впевнено розпочали груповий етап поточної ЛЧ, здобувши дві перемоги на старті турніру - 1 турі розтрощили дебютанта - Антверпен (5:0), а у 2-му мінімально здолали Порту (0:1).
У національному чемпіонаті підопічні Хаві є єдиною командою яка йде без поразок - 24 очки після 10 турів і 3 сходинка в таблиці. Напередодні гри в ЛЧ каталонці мінімально перемогли Атлетік (1:0).
Через травми не допоможуть команді захисник Кунде, півзахисники де Йонг і Рафінья. Під питанням участь у грі Роберто, Левандовський і Педрі, які через пошкодження пропустили останню гру.
Шахтар
Шахтар після болючої поразки в 1 турі від Порту створив фантастичний камбек у виїзній грі з Антверпеном (2:3) у межах туру 2.
Головною новиною зі стану "гірників" напередодні матчу з Барселоною стала зміна головного тренера. На зміну Патріку ван Леувену прийшов Дарійо Срна, який встиг переможно дебютувати у грі чемпіонату України проти ЛНЗ (3:0).
Єдина серйозна втрата в "гірників" - Лассіна Траоре, який пропускає груповий турнір через травму (розрив сухожилля). Усі інші готові зіграти, у тому числі й Валерій Бондарь, який пропустив 13 матчів і повернувся у гру в останній грі.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|2
|Порту
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Шахтар
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|4
|Антверпен
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
Історія зустрічей
Команди зустрічалися 9 разів. Шахтар здобув 2 перемоги, 1 гра завершилася нічиєю та 6 разів святкували перемоги футболісти Барселони. Різниця м'ячів - 18:8 на користь іспанців.
Пряма мова
Хаві (головний тренер Барселони): ...
Дарійо Срна (головний тренер Шахтаря): ...
Орієнтовні склади
Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартінес, Бальде, Гаві, Ямал, Гюндоган, Лопес, Торрес, Фелікс.
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Ракицький, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.
Цифри й факти
- Це вже 28-а кампанія Барселони на груповому етапі Ліги чемпіонів - рекорд, який вони розділяють з Реалом. Вони беруть участь у Лізі чемпіонів щосезону, починаючи з сезону 2003/04;
- За останні два сезони Барселона виграла лише по одній домашній єврокубковій грі в кожному;
- Українська команда сьомий раз поспіль бере участь у груповому етапі Ліги чемпіонів і 18-й - загалом. Вони брали участь у всіх, крім одного, з останніх 14 сезонів;
- Перемога в Антверпені стала лише другим успіхом Шахтаря в останніх дев'яти єврокубкових виїзних матчах - серія, яка включає шість поразок;
- Найуспішніша кампанія Шахтаря в Лізі чемпіонів припала на сезон 2010/11, коли він дійшов до чвертьфіналу, де програв 6:1 за сумою двох матчів майбутньому чемпіону - Барселоні;
- Барселона провела 23 (11 на власному полі) матчі проти українських команд: 16 перемог, 2 нічиї та 5 поразок. Удома: 8 перемог, 1 нічия, 2 поразки;
- Шахтар 31 раз (15 в гостях) грав проти клубів з Іспанії: 7 перемог, 7 нічиїх і 17 поразок. На виїзді: 4 перемоги, 2 нічиї та 9 поразок;
- Каталонський клуб зазнав найважчої домашньої європейської поразки від українських гостей - 4:0 від Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів 1997/98, коли Андрій Шевченко зробив хет-трик у першому таймі;
- Барселона виграла останні 9 матчів в українських команд, після домашньої поразки від Шахтаря (3:2) у грудні 2008 року;
- Одну з двох перемог над Барселоною Шахтар здобув на полі суперника (2:3) в груповому етапі ЛЧ-2008/09;
- Після єдиної гостьової перемоги Шахтаря, підопічні Луческу продовжили боротьбу в Кубку УЄФА, який виграли. У тому ж сезоні Барселона тріумфувала в Лізі чемпіонів;
- Команди зустрічалися в матчі за Суперкубок-2009. Барселона вирвала перемогу (1:0) в додатковий час;
- Головні тренери Шахтаря та Барселони Дарійо Срна та Хаві 4 рази протистояли один одному як гравці команд, які зараз очолюють.
Прогноз букмекерів
- Перемога Барселони - 1,17;
- Нічия - 9,2
- Перемога Шахтаря - 15,0.
Прогноз Чемпіона
Перемога Барселони - 4:0.