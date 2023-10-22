Луческу: Я не ухвалюю рішень щодо трансферів, я треную футболістів

Джерело - Dynamo.kiev.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу не ухвалює рішень щодо трансферів у клубі.
Про це румунський фахівець розповів після поразки від Дніпра-1 (0:1).
Динамо Київ - Дніпро-1 0:1: огляд матчу УПЛ
"Я не ухвалюю рішень щодо трансферів, я треную футболістів. Якісь клуби, може, купують нових футболістів, якісних легіонерів, але ми справді нікого не підписали і тому граємо тими виконавцями, які зараз є в нашому розпорядженні", - сказав Луческу.
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