Луческу: Я не ухвалюю рішень щодо трансферів, я треную футболістів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не ухвалює рішень щодо трансферів у клубі.

Про це румунський фахівець розповів після поразки від Дніпра-1 (0:1).

Динамо Київ - Дніпро-1 0:1: огляд матчу УПЛ

"Я не ухвалюю рішень щодо трансферів, я треную футболістів. Якісь клуби, може, купують нових футболістів, якісних легіонерів, але ми справді нікого не підписали і тому граємо тими виконавцями, які зараз є в нашому розпорядженні", - сказав Луческу.