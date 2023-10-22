Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо мінімально поступилося Дніпру-1 в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:1 на користь дніпрян. Переможний гол забив Олексій Гуцуляк.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 22 жовтня
Динамо Київ - Дніпро-1 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 13 Гуцуляк
Склади команд:
Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Бражко, Андрієвський (Шапаренко, 65), Шепелєв (Беніто, 65), Буяльський, Волошин (Кабаєв, 65), Ванат (Царенко,82)
Запас: Нещерет, Моргун, Малиш, Дячук, Біловар, Рамадані
Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Каплієнко, 77), Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Лєднєв, Філіппов (Маркос Андре, 65)
Запас: Юрчук, Кінарейкін, Мірошниченко, Горбунов, Пасіч, Пуріта, Горін, Вітіньо
Попередження: Рубчинський 21, Сарапій 31, Гуцуляк, Шепелєв 51, Беніто 67, Дубінчак 70, Каплієнко 90+4
Напередодні Полісся здобуло виїзну перемогу над Ворсклою.
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