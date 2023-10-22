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Динамо Київ - Дніпро-1 0:1: огляд матчу УПЛ

Переможний гол забив Олексій Гуцуляк.
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Динамо Київ - Дніпро-1 0:1: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально поступилося Дніпру-1 в межах 11-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 22 жовтня

Динамо Київ - Дніпро-1 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Гуцуляк

Склади команд:

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Бражко, Андрієвський (Шапаренко, 65), Шепелєв (Беніто, 65), Буяльський, Волошин (Кабаєв, 65), Ванат (Царенко,82)

Запас: Нещерет, Моргун, Малиш, Дячук, Біловар, Рамадані

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Каплієнко, 77), Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Лєднєв, Філіппов (Маркос Андре, 65)

Запас: Юрчук, Кінарейкін, Мірошниченко, Горбунов, Пасіч, Пуріта, Горін, Вітіньо

Попередження: Рубчинський 21, Сарапій 31, Гуцуляк, Шепелєв 51, Беніто 67, Дубінчак 70, Каплієнко 90+4

Напередодні Полісся здобуло виїзну перемогу над Ворсклою.

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