Зінченко пообіцяв відірвати Мудрику одне місце, якщо той заб'є Арсеналу - ВІДЕО

Цікавий спосіб демотивації від лідера збірної України

Джерело - УАФ.

Олександр Зінченко поділився жартівливою обіцянкою, яку дав Михайлові Мудрику після матчу Мальта - Україна.

Представник Арсенала пригрозив відірвати делікатне місце представникові Челсі, якщо той повторить свій подвиг у прийдешньому очному матчі в АПЛ:

"Я йому сказав: "Якщо ти зробиш чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі яйця". Так і сказав, перепрошую за мою французьку. Але найважливіше для нас було взяти три очки. Я дуже радий за нього, за збірну, важливий м'яч Михайла, тому що він трошки заспокоїв гру".

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Нагадаємо, збірна України перемогла Мальту з рахунком 3:1 у передостанньому для себе матчі відбору до Євро-2024, а Мудрик забив дебютний гол за національну команду в дуже ефектному стилі.

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