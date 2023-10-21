Почеттіно оцінив прогрес Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик починає проявляти свій талант у Челсі.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ми дуже раді бачити, як він поступово набирає форму. Він дуже змінився відтоді, коли ми вперше зустрілись.

За ці три місяці він, певна річ, не став геть іншим футболістом, тому що ми не чарівники. Але він точно став іншою людиною.

Зараз ми починаємо розуміти, наскільки Михайло чудовий гравець. Він дуже чутливий, розумний та кмітливий.

Бачимо, що важливо давати впевненість і довіряти кожному футболісту. Коли люди довіряють один одному, вони можуть бути відкритими і починають проявляти свій талант", — заявив Почеттіно.