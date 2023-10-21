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Почеттіно оцінив прогрес Мудрика

Маурісіо Почеттіно прокоментував процес становлення українського нападника Михайла Мудрика в колективі "синіх".
Сьогодні 15:10 101 0
Почеттіно оцінив прогрес Мудрика
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - football.ua.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик починає проявляти свій талант у Челсі.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ми дуже раді бачити, як він поступово набирає форму. Він дуже змінився відтоді, коли ми вперше зустрілись.

За ці три місяці він, певна річ, не став геть іншим футболістом, тому що ми не чарівники. Але він точно став іншою людиною.

Зараз ми починаємо розуміти, наскільки Михайло чудовий гравець. Він дуже чутливий, розумний та кмітливий.

Бачимо, що важливо давати впевненість і довіряти кожному футболісту. Коли люди довіряють один одному, вони можуть бути відкритими і починають проявляти свій талант", — заявив Почеттіно.

Матч Челсі — Арсенал розпочнеться о 19:30.

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