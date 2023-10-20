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Арсенал, Челсі та Реал зацікавлені у підписані Влаховича

Ювентус хоче отримати за нападника 100 млн євро
Сьогодні 20:35 131 0
Арсенал, Челсі та Реал зацікавлені у підписані Влаховича
#Влахович, #Ювентус

Джерело - Tutto Juve.

Нападник Ювентуса Душан Влахович знаходиться у сфері інтересів кількох іменитих клубів.

Про це повідомляє TuttoJuve.

У підписанні 23-річного футболіста зацікавлені Арсенал, Челсі та Реал. Вони можуть бути готовими заплатити близько 80 мільйонів євро.

Ювентус натомість очікує отримати пропозицію у мінімум 100 мільйонів, щоб почати перемовини.

Також клуб найближчим часом запропонує Влаховичу продовження контракту, який спливає у 2026 році.

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