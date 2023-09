Ювентус має намір підписати контракт із Влаховичем

Форвард Ювентуса Душан Влахович найближчим часом може продовжити контракт з туринським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Туринці вважають 23-річного серба ключовим гравцем. Найближчими днями між сторонами мають розпочатися переговори щодо укладання нового договору про співпрацю.

Нинішня угода спливає влітку 2026 року.

Ювентус прагне запропонувати нападнику контракт до літа 2027 або 2028 року та дещо реструктуризувати його високу зарплатню.

