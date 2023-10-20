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Дулуб: Прихід Срни вплине на мотивацію гравців Шахтаря

Напередодні гри з Шахтарем тренер ЛНЗ прокоментував зміни у стані суперника
Сьогодні 15:11 197 0
Дулуб: Прихід Срни вплине на мотивацію гравців Шахтаря
#ЛНЗ, #Шахтар, #Олег Дулуб

Джерело - sport.ua.

Гравці ЛНЗ у матчі 11-го туру УПЛ будуть готові до налаштування Шахтаря після зміни наставника.

Про це заявив головний тренер ЛНЗ Олег Дулуб.

"Настрій бойовий. Продуктивно попрацювали під час жовтневої паузи в УПЛ, задоволений я й проведеними спарингами з молодіжним та основним складом Чорноморця. Турбує тільки, що через дискваліфікацію нам в суботу не допоможуть Максим Лопирьонок та Геннадій Пасіч. Проте в нас доволі довга лава запасних і їх є кому замінити.

Те, що кілька днів тому в Шахтарі відбулися зміни на тренерському містку, піде на користь ЛНЗ? Важко сказати. Я взагалі вважаю, що роль тренера в команді не перевищує 25 відсотків. Долю протистояння все одно вирішують футболісти. При всій повазі до Даріо Срни, як до гравця і функціонера, в нього на посаді виконувача обов'язки головного тренера не було часу, аби внести щось своє чи в авральному порядку награвати якісь нові схеми. На сьогоднішній момент єдиний плюс в його появі біля керма Шахтаря це те, що підопічні будуть більш мотивованими. Ми до цього готові", - сказав Дулуб.

21 жовтня в 11 турі чемпіонату УПЛ футболісти "Шахтаря" будуть приймати ЛНЗ. Для гірників це буде генеральна репетиція перед поєдинком Ліги чемпіонів – з "Барселоною".

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