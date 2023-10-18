Срна гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола. Можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу

Джерело - Чемпіон.
В. о. головного тренера Шахтаря Дарійо Срна звернувся до гравців перед першим тренуванням у новому статусі.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
"З сьогоднішнього дня я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я вам хочу та можу дати, і я дам. Це вірність, гарна атмосфера і свобода. І гратиме лише той, який любить, поважає та готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю. 3 хвилини хто не бігатиме - я міняю відразу. Я не змінюватимуся. Я сміятимусь, жартуватиму з вами. Я такий який є. Але з сьогоднішнього дня всі мають розуміти, що Шахтар – це Шахтар.
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І якщо один там не підходитиме, не буде задоволений - у мене руки відкриті, і я прийматиму рішення. Поки я тут, я прийматиму рішення. Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже відправив меседж усім, і з сьогоднішнього дня почнемо працювати. Готові? Чіга? Яра?" – сказав Срна.
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