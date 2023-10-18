Срна гравцям Шахтаря: Я не Гвардіола. Можу дати вам вірність, хорошу атмосферу та свободу

В. о. головного тренера Шахтаря Дарійо Срна звернувся до гравців перед першим тренуванням у новому статусі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"З сьогоднішнього дня я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я вам хочу та можу дати, і я дам. Це вірність, гарна атмосфера і свобода. І гратиме лише той, який любить, поважає та готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю. 3 хвилини хто не бігатиме - я міняю відразу. Я не змінюватимуся. Я сміятимусь, жартуватиму з вами. Я такий який є. Але з сьогоднішнього дня всі мають розуміти, що Шахтар – це Шахтар.