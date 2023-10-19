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Караваєв: Налаштовуємось на перемогу над Італією

Караваєв прокоментував матчі збірної України
Сьогодні 11:30 204 0
Караваєв: Налаштовуємось на перемогу над Італією
ФОТО: УАФ
#Олександр Караваєв

Джерело - УАФ.

Збірна України здобула важливі перемоги над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1) у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів захисник українців Олександр Караваєв.

"Мій гол у ворота Північної Македонії? Вийшло так, що команда суперників віддала всі свої сили аби забити бодай один гол, а я був свіжий, бо щойно вийшов на поле, тож мені вистачило сил на удар. Побачив, що голкіпер вийшов — потрібно було влучити у ворота.

Актуально: Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО

У нас у команді дружня атмосфера, про це говорять усі футболісти. Ми можемо збиратися разом у когось у кімнаті, у залі, після обіду чи вечері, можемо годинами розмовляти. Так підіймаємо свій моральний дух, це додає порозуміння на футбольному полі. Така атмосфера сприяє досягненню гарних результатів.

Я б не сказав, що в грі з Мальтою ми несерйозно поставилися до суперника. Останніми роками всі команди вирівнюються, гравці виступають у більш сильних чемпіонатах. Зустріч була через два дні на третій, різка зміна клімату… Найголовніше, що повернулися в гру та здобули потрібний результат.

Бувають матчі, коли ми не показуємо тієї гри, якої від нас очікують. Але жодного разу я не бачив, щоб хлопці виходили, опустивши руки, чи не хотіли перемогти.

На футбольному полі може щось піти поза планом, наприклад, наш пропущений м’яч із Мальтою. Тож головне — виконувати установки тренера. Якщо ми їх дотримуємося, то наприкінці матчу завжди приходить потрібний результат.

Ми налаштовуємось на перемогу над Італією. Розуміємо, що на даному етапі все залежить від нас. Здобули шість балів, попереду — найважливіша гра. У нас є час на підготовку до неї. Найголовніше — щоб усі приїхали здорові, і будемо все робити для перемоги", — заявив Караваєв.

Раніше збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024.

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