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Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024

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Вчора 23:43 668 0
Збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024
Фото Павла Кубанова

Джерело - Чемпіон.

17 жовтня збірна України перемогла Мальту у матчі 8-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Реброва.

Матч розпочався невдало для українців. На 12-ій хвилині господарі розіграли чудову комбінацію і Матвієнко не встиг за Мбонгом, який відкрив рахунок. На 38-ій хвилині Камензулі припустився грубої помилки, переправивши м’яч у сітку власних воріт. Через 5 хвилин проти Мудрика порушили правила і було призначено пенальті, яке реалізував Довбик. До перерви збірна Мальти могли зрівняти рахунок - Трубіна врятував каркас воріт.

У другому таймі матчу Мудрик гарним ударом збільшив перевагу збірної України - 3:1. З цим рахунком і завершився матч.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 8
17 жовтня

Мальта - Україна 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Мбонг П., 1:1 - 38 Камензулі, 1:2 - 43 Довбик (пен), 1:3 - 86 Мудрик

Мальта: Бонелло, Дж. Мбонг (Аттард 79), С. Борг, Пепе, Ж. Борг, Камензулі, Гійомьє (Пісані 89), Н. Мускат (Крістенсен 69), Янкам, Нвоко (Сатаріано 69), П. Мбонг (Монтебелло 89)

Україна: Трубін, Караваєв (Зубков 76), Забарний, Матвієнко (Сваток 46), Миколенко, Сидорчук, Зінченко (Піхальонок 89), Ванат (Конопля 67), Судаков (Назарина 67), Мудрик, Довбик

Попередження: Пісані 90+4 - Матвієнко 31, Зубков 90+4

Нагадаємо, що у 7-му турі України переграла Північну Македонію з рахунком 2:0.

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