Віцемерка Марселя закликала позбавити Бензема французького громадянства

Джерело - Foot Mercato.

Віцемерка Марселя, депутатка Національних зборів Франції Валері Буає закликала позбавити французького громадянства форварда Аль-Іттіхада Каріма Бензема.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Депутатка Європарламенту: Бензема став агентом пропаганди ХАМАС

На думку Буає, це має відбутися якщо підтвердиться інформація про зв'язок Бенземи з ісламістською організацією "Брати-мусульмани".

Раніше ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином".

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!