Віцемерка Марселя закликала позбавити Бензема французького громадянства

Джерело - Foot Mercato.
Віцемерка Марселя, депутатка Національних зборів Франції Валері Буає закликала позбавити французького громадянства форварда Аль-Іттіхада Каріма Бензема.
Про це повідомляє Foot Mercato.
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На думку Буає, це має відбутися якщо підтвердиться інформація про зв'язок Бенземи з ісламістською організацією "Брати-мусульмани".
Раніше ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином".
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