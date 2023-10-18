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Віцемерка Марселя закликала позбавити Бензема французького громадянства

Сьогодні 19:04 402 0
Віцемерка Марселя закликала позбавити Бензема французького громадянства

Джерело - Foot Mercato.

Віцемерка Марселя, депутатка Національних зборів Франції Валері Буає закликала позбавити французького громадянства форварда Аль-Іттіхада Каріма Бензема.

Про це повідомляє Foot Mercato.

  Депутатка Європарламенту: Бензема став агентом пропаганди ХАМАС

На думку Буає, це має відбутися якщо підтвердиться інформація про зв'язок Бенземи з ісламістською організацією "Брати-мусульмани".

Раніше ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином".

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