Ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином"

Джерело - Чемпіон.
Колишній ізраїльський голкіпер Дуду Ават відповів форварду Аль-Іттіхада Каріму Бензема на його слова про бомбардування сектора Гази.
Про це він розповів у X (Twitter).
"Ти великий сучий син", - написав Ават.
Раніше Бензема засудив бомбардування Сектору Гази.
"Усі наші молитви за жителів Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, які не щадять жінок і дітей", - написав раніше Бензема.
אתה בן זונה גדול !— DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023
Tu es un gros fils de pute !
You are a big son of a bitch!
أنت ابن كبير للعاهرة!
Eres un hijo de puta
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Нагадаємо, 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія проводить військову операцію з ракетними обстрілами.