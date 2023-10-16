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Ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином"

Дуду Ават різко прокоментував висловлювання володаря Золотого м'яча
Сьогодні 11:37 326 0
Ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином"
Фото - gettyimages
#Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Колишній ізраїльський голкіпер Дуду Ават відповів форварду Аль-Іттіхада Каріму Бензема на його слова про бомбардування сектора Гази.

Про це він розповів у  X (Twitter).

"Ти великий сучий син", - написав Ават.

Раніше Бензема засудив бомбардування Сектору Гази.

"Усі наші молитви за жителів Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, які не щадять жінок і дітей", - написав раніше Бензема.

Нагадаємо, 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія проводить військову операцію з ракетними обстрілами.

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