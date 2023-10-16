Ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином"

Дуду Ават різко прокоментував висловлювання володаря Золотого м'яча

Джерело - Чемпіон.

Колишній ізраїльський голкіпер Дуду Ават відповів форварду Аль-Іттіхада Каріму Бензема на його слова про бомбардування сектора Гази.

Про це він розповів у X (Twitter).

"Ти великий сучий син", - написав Ават.

Раніше Бензема засудив бомбардування Сектору Гази.

"Усі наші молитви за жителів Гази, які знову стали жертвами цих несправедливих бомбардувань, які не щадять жінок і дітей", - написав раніше Бензема.

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4 — DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023

Нагадаємо, 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія проводить військову операцію з ракетними обстрілами.