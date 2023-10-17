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Депутатка Європарламенту: Бензема став агентом пропаганди ХАМАС

Морано заявила, що Бензема став пропагандистом терористичного угруповання ХАМАС.
Сьогодні 11:38 222 0
Депутатка Європарламенту: Бензема став агентом пропаганди ХАМАС
Фото - gettyimages
#Карім Бензема

Джерело - isport.ua.

Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема став пропагандистом терористичного угруповання ХАМАС.

Про це заявила депутатка Європарламенту від Франції Надін Морано.

Депутатка відреагувала на слова футболіста про бомбардування сектора Гази.

"Написавши ці слова, він став агентом пропаганди ХАМАС, тому що ХАМАС має стратегію фізичного знищення Ізраїлю, а також хоче знищити Ізраїль через міжнародну громадську думку", - сказала Морано.

Нагадаємо, 7 жовтня терористична організація ХАМАС атакувала Ізраїль, унаслідок чого загинуло понад 1300 осіб. У відповідь Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, а його армія проводить військову операцію з ракетними обстрілами.

Раніше ексголкіпер збірної Ізраїлю назвав Бензема "сучим сином".

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