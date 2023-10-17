Довбик та Ванат вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Мальтою

Матч розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовим складом на матч 8-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу із Мальтою.

Стартовий склад збірної Мальти: Бонелло, Д. Мбонг, Ж. Борг, Пепе, С. Борг, Камендзулі, Н. Мускат, Гійом'є, Янкам, Нвоко, П. Мбонг

Запасні: Аль-Тумі, Галеа, Аттард, Шоу, Пізані, Монтебелло, Пейбер, Сатаріано, Оверенд, Крістенсен, З. Мускат, Апап

Мальта - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 17. Олександр Зінченко (к), 5. Сергій Сидорчук, 7. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 18. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 6. Єгор Назарина, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

Матч розпочнеться о 21:45.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, яка розпочнеться о 21:30. Турнірна таблиця групи C - ТУТ.