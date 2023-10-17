Мальта - Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Збірна Україна зіграє в гостях проти національної команди Мальти в матчі кваліфікації Євро-2024.

Гра відбудеться у вівторок, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, яка розпочнеться о 21:30.

Турнірна таблиця групи C - ТУТ.

Пряма трансляція

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