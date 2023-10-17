Без Степаненка: Стала відома заявка збірної України на матч з Мальтою

Тарас Степаненко не зіграє проти Мальти

Джерело - УАФ.

Збірна України назвала заявку на матч кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

Актуально: Мальта - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Заявка збірної України на матч із Мальтою:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Тарас Степаненко.

Матч Мальта - Україна розпочнеться о 21:45.