Караваєв: Нам треба зіграти на максимальних можливостях

Збірна України налаштовується на перемогу у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти.

Про це розповів захисник українців Олександр Караваєв.

"Очікування тільки позитивні — ми розуміємо, що нам потрібно, який результат. Налаштовуємося тільки на перемогу. У нас є все для відновлення, є дуже сильний медичний штаб. Усі хлопці — професіонали. Усе йде за планом.

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Матчі за два дні на третій завжди важко грати в усіх аспектах — фізичному й ментальному. Але ми професіонали, передусім, повинні зробити висновки з попереднього поєдинку. Потрібно зрозуміти, наскільки важким буде матч. Нам треба зіграти на максимальних можливостях із першої до останньої секунди, і все буде гаразд", - відзначив Караваєв.