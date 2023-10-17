Ребров очікує важкої гри з Мальтою

Збірна України повинна бути сконцентрованою у матчі кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Я вважаю, що мальтійці грали відкрито й у першому матчі, намагалися створити моменти, мали їх достатньо в першому таймі. Ми повинні бути дуже сконцентрованими — попереду важлива гра. Така сама важлива, як і з Північною Македонією.

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Я впевнений, усі гравці розуміють, яким буде матч. Він буде складним, таким самим, як і в Словаччині. Тому ми готуємося дуже серйозно", - відзначив Ребров.