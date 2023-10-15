Два гравці залишили табір збірної України перед грою з Мальтою

Джерело - УАФ.

Наступного дня після перемоги над Північною Македонією (2:0) національна команда України провела ранкове тренування на полі бази ФК Спарта в празькому районі Страгов.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У занятті взяли участь 11 польових гравців та два голкіпери – Георгій Бущан та Дмитро Різник. Водночас Анатолій Трубін та решта виконавців, які вчора вийшли на поле зі стартових хвилин, залишилися в готелі, аби провести відновлювальні процедури.

На жаль, склад збірної України зменшився на двох гравців: у неділю вранці розташування синьо-жовтих залишили Сергій Кривцов, в якого м’язове ушкодження стегна, та Руслан Маліновський, який отримав у матчі з Північною Македонією своє третє попередження в нинішньому відбірному циклі, а тому не зможе взяти участі у грі на Мальті.

Сьогодні тренерський штаб запропонував футболістам цікаву роботу. Вони відпрацьовували пресинг, виконували дії в захисті та нападі, працювали в станціях із завершенням.

Після годинної роботи збірники приділили увагу родинам наших загиблих героїв – футбольних уболівальників. Діти, дружини та батьки полеглих борців за волю України приїхали на матч у Празі в межах проєкту "Трибуна Героїв". Головний тренер Сергій Ребров та гравці національної команди зробили спільне фото зі своїми особливими гостями, які впродовж тренування жваво підтримували хлопців скандуванням. Після цього кожен охочий зміг зробити фото з кимось із футболістів та взяти автограф. Тепле спілкування подарувало приємні миттєвості й родинам загиблих уболівальників, і гравцям.

Після обіду національна команда України залишила готель у Празі та виїхала до аеропорту. На 16:00 заплановано виліт до Ла-Валетти. Наступне тренування наша збірна проведе вже завтра на Національному стадіоні Мальти, і воно буде офіційним передматчевим (початок - о 19:00 за центральноєвропейським часом). За півгодини до цього головний тренер Сергій Ребров та один із гравців синьо-жовтих зустрінуться з медіа в режимі прес-конференції.