Звєров: Буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ

Журналіст заявив, що Андрій Павелко скоро втратить посаду президента УАФ

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу скоро матиме нового очільника.

Про це заявив журналіст Володимир Звєров.

"Не варто розділяти історію з боротьбою за крісло керівника суддівського корпусу взагалі з тим, що відбувається в УАФ, і з тим, що процес, який можна коротко назвати "Павелко - OUT", вже запущений. Він не просто запущений, а розвивається з дуже високою швидкістю та силою. Схоже, що ера Андрія Павелка як президента УАФ завершується.

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Поки він сам знаходиться в місцях, де ми не можемо його дістати, заочно відбувається спроба легітимного усунення Павелка від влади. Тобто має відбутися конгрес, щоб обрати нового президента УАФ. Там мають бути кандидати. Треба цей конгрес запустити легітимно. Тому що інакше президента не змінити. Ось і почалося це юридичне буквоїдство з метою обіграти один одного в кабінетах.

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Все йде до того, що буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ. Усі ці обласні асоціації (і ті, які вже написали листи, і всі інші) проголосують, всі піднімуть руку і скажуть, що прийде новий президент (хто б ним не був) та буде розвивати український футбол, що все буде класно", - сказав Звєров.

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