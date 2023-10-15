У клубів УПЛ є мінімум 5 кандидатів на посаду Лучі

Клуби хочуть бачити на цій посаді українця

Джерело - Чемпіон.

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, в якого завершується контракт, хоче зберегти посаду.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

Водночас українські футбольні клуби обговорюють створення нової структури суддівського корпусу. Нова структура може бути дуже розгалуженою.

Зараз клуби активно думають стосовно того, кого призначити новим головою комітету арбітрів УАФ. Клуби хочуть бачити на цій посаді українця.

У клубів є мінімум 5 кандидатів - "прізвища є відомі та невідомі". Є й фаворити в цій гонці.

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