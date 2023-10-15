Трубін: Дуже важлива перемога для всієї України

Воротар збірної України Анатолій Трубін подякував за підтримку в матчі з Північною Македонією в кваліфікації Євро-2024.

Про це голкіпер Бенфіки написав у інстаграмі.

"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір", – написав Трубін.