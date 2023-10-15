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Трубін: Дуже важлива перемога для всієї України

Голкіпер збірної України прокоментував перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 11:37 254 0
Трубін: Дуже важлива перемога для всієї України

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної України Анатолій Трубін подякував за підтримку в матчі з Північною Македонією в кваліфікації Євро-2024.

Про це голкіпер Бенфіки написав у інстаграмі.

"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум. Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос. Всім дякую за цей вечір", – написав Трубін.

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Допис, поширений Anatoliy Trubin 🦅1️⃣ (@anatoliytrubin81)

  Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу

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