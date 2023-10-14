Помічник Тен Гага може очолити Аякс

Аякс може змінити головного тренера

Головного тренера Аяксу Моріса Стейна найближчим часом може бути відправлено у відставку через жахливі результати команди у цьому сезоні.

Про це повідомляє The Athletic.

Якщо це станеться, новий консультант наглядової ради клубу з технічних питань Луї ван Гал запропонує кандидатуру Мітчелла ван дер Гаага на посаду нового керманича команди.

На цей час ван дер Гааг є помічником Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед. Раніше він очолював резервну команду Аякса у період з 2019 по 2021 роки.

Раніше ван Гал відмовився очолювати Аякс.