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Помічник Тен Гага може очолити Аякс

Аякс може змінити головного тренера
Сьогодні 17:10 183 0
Помічник Тен Гага може очолити Аякс
#Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Головного тренера Аяксу Моріса Стейна найближчим часом може бути відправлено у відставку через жахливі результати команди у цьому сезоні.

Про це повідомляє The Athletic.

Якщо це станеться, новий консультант наглядової ради клубу з технічних питань Луї ван Гал запропонує кандидатуру Мітчелла ван дер Гаага на посаду нового керманича команди. 

На цей час ван дер Гааг є помічником Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед. Раніше він очолював резервну команду Аякса у період з 2019 по 2021 роки.

Раніше ван Гал відмовився очолювати Аякс.

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