Ван Гал відмовився повертатися в Аякс

Джерело - tribuna.com.
Нідерландський тренер Луї ван Гал заявив, що не очолить Аякс.
Про це розповів сам нідерландський фахівець.
"Не варіант", - сказав ван Гал для NOS про можливість очолити амстердамців.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 72-річний спеціаліст більше не працюватиме у клубах через стан здоров'я. Нідерландець продовжує лікування через рак передміхурової залози.
Останнім місцем роботи ван Гала була збірна Нідерландів, звідки він пішов наприкінці 2022 року.
Раніше Аякс розписав результативну нічию з Марселем.