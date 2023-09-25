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Ван Гал відмовився повертатися в Аякс

Луї ван Гал більше не буде тренувати клуби
Сьогодні 17:10 174 0
Ван Гал відмовився повертатися в Аякс
Фото - gettyimages
#Аякс, #Луї ван Гал

Джерело - tribuna.com.

Нідерландський тренер Луї ван Гал заявив, що не очолить Аякс.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Не варіант", - сказав ван Гал для NOS про можливість очолити амстердамців.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 72-річний спеціаліст більше не працюватиме у клубах через стан здоров'я. Нідерландець продовжує лікування через рак передміхурової залози.

Останнім місцем роботи ван Гала була збірна Нідерландів, звідки він пішов наприкінці 2022 року.

Раніше Аякс розписав результативну нічию з Марселем.

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