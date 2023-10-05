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Ван Гал став консультантом наглядової ради Аякса

Ван Гал повернувся в Аякс
Сьогодні 13:10 188 0
Ван Гал став консультантом наглядової ради Аякса
#Аякс, #Луї ван Гал

Джерело - ajax.nl.

Аякс призначив Луї ван Гала консультантом наглядової ради клубу щодо технічних питань футболу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Хочу допомогти Аяксу. Зараз проводжу значну частину свого життя в Португалії, це можна добре поєднати з моєю роллю зовнішнього радника. Готовий запропонувати свої футбольні знання наглядовій раді, особливо коли будуть призначені нові члени. Ми повинні знайти наш спортивний шлях повернутися на вершину. Ми всі повинні посприяти цьому", - сказав ван Гал.

72-річний Ван Гал працював в Аяксі з 1988 по 1997 рік, потім повертався в період з 2003 по 2004 рік. З ним амстердамці виграли Лігу чемпіонів у 1995 році. Останнім місцем роботи ван Гала була збірна Нідерландів, звідки він пішов наприкінці 2022 року.

Раніше ван Гал відмовився очолювати Аякс.

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