Вест Гем може підписати Магвайра взимку

У трансфер і зацікавлений Моєс

Джерело - ESPN.

Вест Гем розглядає можливість підписати центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра у січні.

Про це повідомляє ESPN.

У трансфері гравця особисто зацікавлений головний тренер лондонського клубу Девід Мойєс.

Манчестер Юнайтед та Вест Гем вже вели переговори про трансфер Магвайра влітку, проте у підсумку футболіст залишився у складі манкуніанців.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема.

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