Вест Гем може підписати Магвайра взимку

Джерело - ESPN.
Вест Гем розглядає можливість підписати центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра у січні.
Про це повідомляє ESPN.
У трансфері гравця особисто зацікавлений головний тренер лондонського клубу Девід Мойєс.
Манчестер Юнайтед та Вест Гем вже вели переговори про трансфер Магвайра влітку, проте у підсумку футболіст залишився у складі манкуніанців.
Нагадаємо, Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема.
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