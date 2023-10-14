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Вест Гем може підписати Магвайра взимку

У трансфер і зацікавлений Моєс
Сьогодні 08:32 191 0
Вест Гем може підписати Магвайра взимку
Фото: Getty Images
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ESPN.

Вест Гем розглядає можливість підписати центрального захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра у січні.

Про це повідомляє ESPN.

У трансфері гравця особисто зацікавлений головний тренер лондонського клубу Девід Мойєс.

Манчестер Юнайтед та Вест Гем вже вели переговори про трансфер Магвайра влітку, проте у підсумку футболіст залишився у складі манкуніанців.

Нагадаємо, Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема.

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