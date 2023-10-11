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Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема

Томаш Соучек влітку може змінити клуб
Сьогодні 18:10 158 0
Інтер готує трансфер півзахисника Вест Гема
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Інтер, #Футбольні трансфери, #Томаш Соучек

Джерело - football.ua.

Інтер вивчає можливість безплатного трансферу чеського опорного півзахисника Вест Гема Томаша Соучека.

Про це повідомляє портал TUTTOmercatoWEB, посилаючись на Corriere dello Sport.

Угода 28-річного чеха з лондонським клубом чинна до липня 2024 року, проте клуб має опцію її продовження ще на рік. Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі наразі не має у своєму розпорядженні якісного півзахисника такого профілю, тож він міг би вдало доповнити склад "нерадзуррі".

Гравець, який опинився у сфері інтересів міланського клубу, цього сезону провів вже 10 матчів за Вест Гем у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та асистом.

Портал transfermarkt оцінює Соучека у 35 мільйонів євро.

Раніше Боуен підписав довгостроковий контракт Вест Гемом.

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