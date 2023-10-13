Федецький знищив гравця Шахтаря, який втік у росію

Півзахисника команди U-19 донецького Шахтаря Олександра Роспутька давно планував свою втечу у росію.

Про це розповів ексгравець "гірників" та збірної України Артем Федецький у коментарі sport-express.ua.

"Безмозкий дов****б! Так і напишіть. Мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні, тим паче, Роспутько з Донбасу, а росія знищує українські міста та села!

Зі точки зору спорту – це також повне самогубство. Проміняти юнацьку Лігу чемпіонів на третій дивізіон росії може тільки повний дов****б!

Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з Шахтарем за кордон, і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із росії", – розповів Федецький.