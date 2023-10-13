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Федецький знищив гравця Шахтаря, який втік у росію

Артем Федецький прокоментував ганебний вчинок Олександра Роспутька.
Сьогодні 21:28 254 0
Федецький знищив гравця Шахтаря, який втік у росію
#Артем Федецький, #Шахтар

Джерело - sport-express.ua.

Півзахисника команди U-19 донецького Шахтаря Олександра Роспутька давно планував свою втечу у росію.

Про це розповів ексгравець "гірників" та збірної України Артем Федецький у коментарі sport-express.ua.

"Безмозкий дов****б! Так і напишіть. Мізки не можна купити десь в магазині. Якщо людина правильно мислить, то вона повинна розуміти, що зараз відбувається в країні, тим паче, Роспутько з Донбасу, а росія знищує українські міста та села!

Зі точки зору спорту – це також повне самогубство. Проміняти юнацьку Лігу чемпіонів на третій дивізіон росії може тільки повний дов****б!

Тут справа не в грошах. Скоріше за все, у нього мізки прогнили від російської пропаганди. Думаю, ця людина давно планувала втечу. Він дочекався, поки виїде з Шахтарем за кордон, і втілив свій план у життя. Напевно, на нього давно вже вийшли люди із росії", – розповів Федецький.

Раніше Шахтар підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька.

Нещодавно з'явилась інформація, що гравець попросив політичного притулку у росії.

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