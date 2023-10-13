Шахтар: У нас немає інформації, в якому напрямку зник Роспутько

Шахтар підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька.
Про це повідомляє UA-Football.
"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації.
Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіціальним листом з вимогою впродовж п’яти днів повернутися в стан команди", – йдеться у заяві.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!