Шахтар: У нас немає інформації, в якому напрямку зник Роспутько

Шахтар підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька.

Про це повідомляє UA-Football.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації.