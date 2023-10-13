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Шахтар: У нас немає інформації, в якому напрямку зник Роспутько

Сьогодні 13:38 188 0
Шахтар: У нас немає інформації, в якому напрямку зник Роспутько

Шахтар підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька.

Про це повідомляє UA-Football.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації.

Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіціальним листом з вимогою впродовж п’яти днів повернутися в стан команди", – йдеться у заяві.

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