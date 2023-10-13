Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Вчора 08:00 3716
Підтримаймо збірну України у Празі!
Сьогодні 16:15 1321
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 16:14 1395
Роспутько попросив політичного притулку на росії
Сьогодні 16:10 73
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Сьогодні 15:51 176
Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ
Сьогодні 15:42 174
Гірник-Спорт переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:14 190
Берінчик може отримати бій за титул WBO у легкій вазі
Сьогодні 12:37 263
Рейнджерс розгромив Баффало, Коламбус поступився Філадельфії: результати матчів НХЛ
Сьогодні 10:37 370
Президент WBO: Мені сказали, що Ломаченко збирається йти на пенсію
Сьогодні 10:21 305
Прямі трансляції

Роспутько попросив політичного притулку на росії

Зірка Санкт-Петерубрг опублікувала офіційну заяву щодо ситуації з вихованцем Шахтаря Олександрем Роспутько
Сьогодні 16:10 73 0
Роспутько попросив політичного притулку на росії
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Зниклий півзахисник юнацької команди Шахтаря Олександра Роспутько попросив політичного притулку у росії.

Про це повідомляє пресслужба команди Зірка Санкт-Петербург.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця Шахтаря Олександра Роспутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу та попросив політичного притулку в росії. Деякі припускають, що футболіст може опинитися в Зірці, зважаючи на зв’язок із тренером нашої команди Геннадієм Зубовим.

Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити поширювати цю неперевірену інформацію", – йдеться в заяві.

Раніше Шахтар підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька.

Коментарі ()
Популярне зараз
Український шахіст загинув на війні з росією Український шахіст загинув на війні з росією 1544 1
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1395
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО 2550
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 11923
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1321
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1647
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15746 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8132 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81153
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30953
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16988 6
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 119529