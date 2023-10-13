Роспутько попросив політичного притулку на росії

Зниклий півзахисник юнацької команди Шахтаря Олександра Роспутько попросив політичного притулку у росії.

Про це повідомляє пресслужба команди Зірка Санкт-Петербург.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ поширюються новини про гравця Шахтаря Олександра Роспутька. Футболіст залишив розташування донецького клубу та попросив політичного притулку в росії. Деякі припускають, що футболіст може опинитися в Зірці, зважаючи на зв’язок із тренером нашої команди Геннадієм Зубовим.

Від імені клубу заявляємо, що цей футболіст не має відношення до нашого клубу. Вимагаємо припинити поширювати цю неперевірену інформацію", – йдеться в заяві.