Реал розглядає трьох кандидатів на заміну Анчелотті

Реал Мадрид розглядає трьох колишніх гравців на заміну Карло Анчелотті

Реал готується до потенційного відходу Карло Анчелотті наступного літа.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб розглядає три кандидатури: головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, керманич команди Реалу до 19 років Альваро Арбелоа та ентренадор Кастільї Рауль.

Як стверджує джерело, варіант із поверненням Зінедіна Зідана не виключається, але зараз не є пріоритетом.

Хабі Алонсо подобається керівництву "королівського" клубу найбільше. Альваро Арбелоа поки вважається занадто недосвідченим і в ідеальному варіанті в Мадриді хотіли б бачити його асистентом Алонсо. Проти Рауля кажуть результати Кастільї, яка йде на 13 місці у третьому іспанському дивізіоні.

Раніше Реал узгодив новий контракт із Вальверде.