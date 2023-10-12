Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Сьогодні 08:00 1550
Підтримаймо збірну України у Празі!
Сьогодні 19:24 808
МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету росії
Сьогодні 17:39 336
Циганков зацікавив Баварію
Сьогодні 17:25 304
Зоря переграла ФСК Маріуполь на шляху до чвертьфіналу Кубка України
Сьогодні 14:57 301
Ультрас Селтіка: Чому життя українців вважається більш священним, ніж життя палестинців?
Сьогодні 14:08 528
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:00 883
Український тренер очолив Шериф
Вчора 22:10 1277
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:44 986
Ярмоленка прооперували у Барселоні
Вчора 19:10 768
Прямі трансляції

Реал узгодив новий контракт із Вальверде

Уругвайський півзахисник отримає новий контракт
Сьогодні 19:54 136 0
Реал узгодив новий контракт із Вальверде
#Вальверде, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде продовжить свій контракт з клубом.

 Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони погодили умови нової угоди, яка буде розрахована до червня 2028 року. У договорі пропишуть клаусулу розміром 1 млрд євро.

 Зазначається, що "вершкові" офіційно оголосять про новий контракт з Феде (а також з Камавінгою, Вінісіусом та іншими гравцями) найближчим часом.

У поточному сезоні 25-річний уругваєць забив 1 м'яч та віддав 2 асисти в 11 матчах. 

Раніше повідомлялося, зо Зідан може повернутися у Реал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 883
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 22524
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20862
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою 1550
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу 986
Український тренер очолив Шериф Український тренер очолив Шериф 1277
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25822
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83961 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36168
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3643
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18380
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62324