Реал узгодив новий контракт із Вальверде

Уругвайський півзахисник отримає новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде продовжить свій контракт з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони погодили умови нової угоди, яка буде розрахована до червня 2028 року. У договорі пропишуть клаусулу розміром 1 млрд євро.

Зазначається, що "вершкові" офіційно оголосять про новий контракт з Феде (а також з Камавінгою, Вінісіусом та іншими гравцями) найближчим часом.

У поточному сезоні 25-річний уругваєць забив 1 м'яч та віддав 2 асисти в 11 матчах.

Раніше повідомлялося, зо Зідан може повернутися у Реал.