Реал визначив фаворита на випадок відходу Анчелотті

Легенда клубу може знову очолити Реал

Джерело - El Chiringuito.

Реал розглядає варіант із поверненням Зінедіна Зідана на посаду тренера.

Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, серед кандидатів на заміну Карло Анчелотті, що розглядаються Реалом, найбільш серйозним є Зідан, який знаходиться без клубу після відходу з Мадрида в травні 2021 року.

Клуб контактує із тренером. У можливому призначенні Зідана Реал бачить і побічний плюс – його прихід допоможе організувати перехід нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Зідан все ще чекає на пропозицію від федерації футболу Франції.