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Prostar припинив співпрацю із Роспутьком

Агенство не хоче мати справ зі скандальним гравцем
Сьогодні 19:24 183 0
Prostar припинив співпрацю із Роспутьком
#Шахтар, #ProStar

Джерело - Чемпіон.

В агентстві Prostar, яке представляло інтереси півзахисника команди U-19 донецького Шахтаря Олександра Роспутька, вирішило розірвати з ним стосунки.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал компанії.

У Prostar Agency заявили, що контактували з гравцем після гри "гірників" в Антверпені. Велися переговори з Шахтарем щодо продовження контракту Роспутька, документи мали бути підписані після повернення до Києва.

"Його влаштовували запропоновані клубом умови. Тому для нас було несподіванкою зникнення Роспутько і він досі не виходить на зв'язок. Враховуючи всі обставини, ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", — йдеться в офіційній заяві агентства.

Раніше Шахтар підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька.

Нещодавно з'явилась інформація, що гравець попросив політичного притулку у росії.

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