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Кривбас поновив тренування

Гравці Кривбасу повернулися до тренувань
Сьогодні 18:55 183 0
Кривбас поновив тренування
#Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Футболісти Кривбасу повернулися до тренувань після трьох вихідних, отриманих за домашню перемогу у 10 турі УПЛ над одеським Чорноморцем (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На 13 жовтня у криворіжців заплановано два тренування: ранкове та вечірнє. Після цього клуб повернеться до звичного одноразового режиму підготовки. У суботу має відбутися двостороння гра, яка заповнить вимушену паузу в чемпіонаті через матчі збірних.

Найближчий офіційний поєдинок відбудеться у п'ятницю, 20 жовтня. Суперником у рамках 11-го туру є харківський Металіст 1925, який формально гратиме на своєму полі.

Нагадаємо, Кривбас вніс 7 пропозицій для покращення суддівства в УПЛ.

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