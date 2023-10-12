Кривбас вніс 7 пропозицій для покращення суддівства в УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас оголосив пропозиції, які клуб оголосив для покращення суддівства в УПЛ.
Про це повідомила пресслжба криворізького клубу.
"Вчора, 11 жовтня, відбулась зустріч в онлайн-форматі між представниками клубів УПЛ та кураторами суддівського корпусу Ніколою Ріццолі та Лучано Лучі. Від ФК "Кривбас" на нараді були присутні генеральний директор Володимир Баєнко та віцепрезидент Артем Гагарін. В цілому сам факт зустрічі такого формату вже є позитивним моментом в українському футболі.
Представники Комітету арбітрів показали моменти, де арбітри прийняли правильні рішення, пояснили логіку прийняття цих рішень, а також показали епізоди, де рішення були помилковими. Також пояснили деякі актуальні трактування правил гри, саме про такі нюанси й казав президент "Кривбасу" Костянтин Караманіц в одному з нещодавніх інтерв'ю.
Володимир Баєнко поставив ряд питань, на які багато хто з представників футбольної спільноти хотіли б почути відповіді. Також були запропоновані пропозиції від нашого клубу, які могли б дати відповіді на ці питання, та зробити роботу Комітету арбітрів більш відкритою.
1. Чи є можливість зараз отримати інформацію про оцінку арбітра, яку поставив інспектор матчу?
Пропозиція ФК "Кривбас": Виносити інформацію та оцінку на загал.
2. Чи є система штрафів і покарань у арбітра після незадовільної оцінки?
Пропозиція ФК "Кривбас": Пропонуємо публічно згідно з поставленою оцінкою інспектора виносити рішення на загал.
3. Хто контролює рішення та оцінку інспектора?
Пропозиція ФК "Кривбас": Створити наглядову групу. Для контролю їхньої роботи та формування рейтингів інспекторів.
4. Якими критеріями користуються при призначенні арбітрів?
Пропозиція ФК "Кривбас": Ввести публічне сліпе жеребкування арбітра на матч з урахуванням логістичних і географічних нюансів.
5. Які фактори впливають на підвищення або пониження арбітра в класі?
Пропозиція ФК "Кривбас": Створити чіткі критерії оцінювання та систему обміну між лігами відповідно рейтингу арбітра. Підписання контрактів з лігою на початку сезону згідно з рейтингом.
6. Чи можуть арбітри давати коментарі після матчів?
Пропозиція ФК "Кривбас": Підписуючи контракти з арбітрами напередодні сезону, внести в них відповідний пункт, як це зроблено у більшості іноземних чемпіонатів.
7. Чи є механізм, який захищає арбітрів від обвинувачень в упередженому суддівстві?
Пропозиція ФК "Кривбас": Пройти та проходити кожні півроку всім арбітрам та керівникам суддівського корпусу поліграф. Це як один з інструментів для мінімізації сумнівів чи підозр в упередженому суддівстві.
Всі ці пропозиції направлені до комітету арбітрів, ми готові до створення робочих груп в рамках яких обговорювати запропоновані нововведення і більш детального роз'яснення нашої позиції. Усі пункти, а особливо останній, потребують більш детального обговорення і пояснення усіх деталей та нюансів. Впевнені, що ці зміни підуть на користь не тільки всім клубам, а і суддівському корпусу та всьому українському футболу в цілому. Дуже хотілося б шукати можливості розв'язання нагальних проблем, а не відмовки", - йдеться в повідомленні.