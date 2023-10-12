Кривбас вніс 7 пропозицій для покращення суддівства в УПЛ

Кривбас оголосив пропозиції, які клуб оголосив для покращення суддівства в УПЛ.

Про це повідомила пресслжба криворізького клубу.

"Вчора, 11 жовтня, відбулась зустріч в онлайн-форматі між представниками клубів УПЛ та кураторами суддівського корпусу Ніколою Ріццолі та Лучано Лучі. Від ФК "Кривбас" на нараді були присутні генеральний директор Володимир Баєнко та віцепрезидент Артем Гагарін. В цілому сам факт зустрічі такого формату вже є позитивним моментом в українському футболі.

Представники Комітету арбітрів показали моменти, де арбітри прийняли правильні рішення, пояснили логіку прийняття цих рішень, а також показали епізоди, де рішення були помилковими. Також пояснили деякі актуальні трактування правил гри, саме про такі нюанси й казав президент "Кривбасу" Костянтин Караманіц в одному з нещодавніх інтерв'ю.

Володимир Баєнко поставив ряд питань, на які багато хто з представників футбольної спільноти хотіли б почути відповіді. Також були запропоновані пропозиції від нашого клубу, які могли б дати відповіді на ці питання, та зробити роботу Комітету арбітрів більш відкритою.

1. Чи є можливість зараз отримати інформацію про оцінку арбітра, яку поставив інспектор матчу?

Пропозиція ФК "Кривбас": Виносити інформацію та оцінку на загал.

2. Чи є система штрафів і покарань у арбітра після незадовільної оцінки?

Пропозиція ФК "Кривбас": Пропонуємо публічно згідно з поставленою оцінкою інспектора виносити рішення на загал.

3. Хто контролює рішення та оцінку інспектора?

Пропозиція ФК "Кривбас": Створити наглядову групу. Для контролю їхньої роботи та формування рейтингів інспекторів.

4. Якими критеріями користуються при призначенні арбітрів?

Пропозиція ФК "Кривбас": Ввести публічне сліпе жеребкування арбітра на матч з урахуванням логістичних і географічних нюансів.

5. Які фактори впливають на підвищення або пониження арбітра в класі?

Пропозиція ФК "Кривбас": Створити чіткі критерії оцінювання та систему обміну між лігами відповідно рейтингу арбітра. Підписання контрактів з лігою на початку сезону згідно з рейтингом.

6. Чи можуть арбітри давати коментарі після матчів?

Пропозиція ФК "Кривбас": Підписуючи контракти з арбітрами напередодні сезону, внести в них відповідний пункт, як це зроблено у більшості іноземних чемпіонатів.

7. Чи є механізм, який захищає арбітрів від обвинувачень в упередженому суддівстві?

Пропозиція ФК "Кривбас": Пройти та проходити кожні півроку всім арбітрам та керівникам суддівського корпусу поліграф. Це як один з інструментів для мінімізації сумнівів чи підозр в упередженому суддівстві.

Всі ці пропозиції направлені до комітету арбітрів, ми готові до створення робочих груп в рамках яких обговорювати запропоновані нововведення і більш детального роз'яснення нашої позиції. Усі пункти, а особливо останній, потребують більш детального обговорення і пояснення усіх деталей та нюансів. Впевнені, що ці зміни підуть на користь не тільки всім клубам, а і суддівському корпусу та всьому українському футболу в цілому. Дуже хотілося б шукати можливості розв'язання нагальних проблем, а не відмовки", - йдеться в повідомленні.