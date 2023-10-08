Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем у межах 10-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 8 жовтня
Кривбас - Чорноморець 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Приходько (пен)
Склади команд:
Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Нябейє, Кузик (По, 60), Приходько, Бізімана, Вакулко (Татарков, 7, Семотюк, 85), Задерака, Кожушко
Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Вілівальд, В.Блізніченко, Гончарук, Устименко.
Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Дада (Бадібанга, 77), Шпорн (Авагімян, 77), Штогрин, Хадида (Ієде, 46), Бойчук (Вакула, 46)
Запасні: Шевченко, Білик, Гучек, Данилюк, Ухань
Попередження: Кузик 37, Бескоровайний 78, Понєлєльнік 82
Раніше Оболонь у більшості здолала Металіст, а Рух та Минай не визначили сильнішого.
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