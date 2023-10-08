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Кривбас - Чорноморець 1:0: огляд матчу УПЛ

Єдиний гол на рахунку Клима Приходька
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Кривбас - Чорноморець 1:0: огляд матчу УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем у межах 10-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 8 жовтня

Кривбас - Чорноморець 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Приходько (пен)

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Нябейє, Кузик (По, 60), Приходько, Бізімана, Вакулко (Татарков, 7, Семотюк, 85), Задерака, Кожушко

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Вілівальд, В.Блізніченко, Гончарук, Устименко.

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Дада (Бадібанга, 77), Шпорн (Авагімян, 77), Штогрин, Хадида (Ієде, 46), Бойчук (Вакула, 46)

Запасні: Шевченко, Білик, Гучек, Данилюк, Ухань

Попередження: Кузик 37, Бескоровайний 78, Понєлєльнік 82

Раніше Оболонь у більшості здолала Металіст, а Рух та Минай не визначили сильнішого.

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