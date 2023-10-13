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Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Матч відбудеться у суботу, 14 жовтня
Сьогодні 20:58 1021 0
Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Північної Македонії.

Матч відбудеться в межах 7 туру групи C у суботу, 14 жовтня, на стадіоні Дженералі Арена у Празі (Чехія). Початок о 16:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

На нашому сайті буде доступна текстова трансляція матчу в Чехії.

Нагадаємо, у 6 турі Україна програла Італії, у 5-му - зіграла внічию з Англією, а італійці втратили важливі очки в грі проти Північної Македонії. Синьо-жовті одноосібно посідають 2 сходинку в турнірній таблиціна 3 очки випереджаючи свого суперника.

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