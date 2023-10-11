Мессі планує взимку покидати Інтер Маямі

Нападник залишиться у США

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі не планує змінювати клуб взимку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Аргентинець повністю сфокусований на грі за Інтер Маямі і збірну Аргентини.

Раніше повідомлялося, що Мессі може піти в оренду у Саудівську Аравію або Барселону. Чутки з'явилися на тлі поганих результатів Інтер Маямі, який втратив шанси на плей-оф МЛС.

У цьому сезоні Лео провів 13 матчів, забив 11 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше Барселона визначилася щодо можливого повернення Мессі.